Lipe pede que coloque em contrato para Yá e Maju não participem do reality

Tem uma estrela no meio da testa de Lipe, que medo de suas ex é esse querido? Segundo o IG Gente, Lipe está fazendo grandes exigências para participar do “De Férias Com o Ex Celebs”, que será gravado esse mês no Caribe. Uma das exigências seria a não participação de sua ex-noiva Tá Brurihan e sua ex-affair Maju Mazalli.

Segundo o portal ele pediu para que isso fosse colocado em contrato, sujeito até ter multa de for quebrado. Isso sim é medo de ter emoções fortes na ilha.