Linn da Quebrada vai para reabilitação para cuidar da saúde mental

Genteeee, estava olhando o search do meu Instagram e achei uma publicação do perfil oficial da Linn da Quebrada com um comunicado de sua assessoria dizendo que ela está internada em uma clínica de reabilitação em meio ao tratamento de uma depressão profunda.

Em abril deste ano, a cantora anunciou que deixaria os palcos durante tempo indeterminado por causa da doença.

A equipe da artista negou que o motivo da internação tenha sido a frustração dela com a carreira e ressaltou a depressão já acompanha Linn há alguns anos.

“A informação da internação da Lina é verdadeira. Já os motivos citados em matérias sobre o seu estado de saúde não procedem. Nada tem a ver com falta de visibilidade e de trabalhos. A cantora, inclusive, precisou abrir mão de trabalhos já agendados para priorizar a sua saúde”, disse.

A equipe reforçou que não divulgará a localização da artista e demais detalhes de sua internação. “No momento, nos permitimos a não falar o local onde Lina está se tratando e pedimos o respeito à artista, que não precisa dessa exposição”, completou.