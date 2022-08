Linn da Quebrada se diz ser uma “contradição em movimento”

Atriz rebateu matéria do ‘Quebrando o Tabu’ que dizia que ela precisou tatuar ‘ela’ na testa

Ai gente, pera aí, essa história tá muito confusa, mas acho que vocês já entenderam um termo que garante o entendimento: em cima do muro. Lina contradisse tudo que contou no BBB, quando estava confinada, dentro da casa a musa contou que teve que tatuar ‘ela’ no rosto para que a mãe entendesse o seu pronome, mas ontem ela publicou no Twitter que fez porque quis e que fez por ela mesma.

“A Linn da Quebrada precisou tatuar ‘ela’ na testa pra mãe dela entender o pronome correto pra falar com ela”, escreveu a página ‘Quebrando o Tabu’. Logo ela rebateu.

“Não. Eu não precisei. Eu quis. Eu fiz porque quis. Porque assim compreendi uma maneira de desfazer ou, melhor, ou, mulher, de sentir oq poderia fazer com aquilo fizeram de mim. Eu fiz por mim. Não fiz por nenhum outro ou outra que não por mim. Por me sentir tão eu, tão chic, tão ela”, escreveu.