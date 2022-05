”As chegadas e partidas nos dizem e significam muitas coisas”: Linn da Quebrada lamenta morte do pai e recebe apoio de ex-BBB’s

A atriz e cantora foi abraçada pelos seus ex colegas de confinamento através das redes sociais

Como te contei aqui, nesta quarta-feira, (11), Linn da Quebrada perdeu seu pai, seu Lino, que sofreu de um infarto fulminante. E claro que a atriz e cantora recebeu apoio de seus ex colegas de confinamento ao noticiar o falecimento do pai.

Lina postou em seu Twitter um comunicado muito tocante sobre o momento vivido. “É com muita tristeza que, infelizmente, informo para vocês sobre a morte do meu pai. A vida é, de fato, feita de instantes. As chegadas e partidas nos dizem e significam muitas coisas. Vou precisar de um tempo para compreender o que aconteceu. Volto para as redes sociais assim que possível. Agradeço a preocupação e mensagens que estou recebendo. Conto com a compreensão de vocês. De alguma maneira, tudo ficará bem. Se cuidem”, escreveu a atriz.

Laís Caldas, sua colega de ‘BBB22’, que perdeu o pai um pouco antes do programa, mandou suas condolências. “A pior dor da vida, sei bem o que vc está sentindo, amiga! Ficamos sem chão, sem ar, sem forças, parece que a vida não faz mais sentido! Não há palavras que conforte nesse momento! Mas seu pai cumpriu a missão dele aqui na terra e agora está do lado do pai! Vai ser seu anjo! Passei por isso a exato 5 meses e até hoje a ficha não caiu! Mas quero te dizer que você é mais forte do que você imagina e essa dor insuportável de hoje vai passar e vão ficar as lembranças e muita saudade! Meus sentimentos! Pode contar comigo para tudo! Te amo”, postou Laís, que recebeu o agradecimento de Lina.

A pior dor da vida, sei bem o que vc está sentindo, amiga! Ficamos sem chão, sem ar, sem forças, parece que a vida não faz mais sentido! Não há palavras que conforte nesse momento! Mas seu pai cumpriu a missão dele aqui na terra e agora está do lado do pai! Vai ser seu anjo! — Laís Caldas 👢 (@dra_laiscaldass) May 11, 2022

Eliezer também abraçou a amiga em forma de comentário. “Meus sentimentos. Que Deus conforte seu coração e de toda família. Sinta-se abraçada por um mundo de pessoas que te amam muito assim como eu. Fica bem”, disse o publicitário.

Meus sentimentos. Que Deus conforte seu coração e de toda família. Sinta-se abraçada por um mundo de pessoas que te amam muito assim como eu. Fica bem ❤️ CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE May 11, 2022

“Ouvi dizer que quando o amor é forte, nenhum adeus é eterno. Por isso, meus sentimentos a minha querida @linndaquebrada e a toda a família. Oro e desejo muita luz e força a todos e a todas nesse momento tão difícil”, postou Vyni em seu Twitter. Naiara Azevedo e Jessilane também consolaram a amiga.

Ouvi dizer que quando o amor é forte, nenhum adeus é eterno. Por isso, meus sentimentos a minha querida @linndaquebrada e a toda a família. Oro e desejo muita luz e força a todos e a todas nesse momento tão difícil. 🤍 — Vyni 💡 (@vyniof) May 11, 2022

https://twitter.com/Naiarazevedo/status/1524451908479594496

https://twitter.com/a_jessilane/status/1524412679007444994

Força, Lina!