É ELA, BRASIL! Linn da Quebrada negocia lançar documentário na GloboPlay

Pelo jeito, a Globo decidiu fazer documentário de todo mundo, menos do campeão…

Olha, o que vai ter de documentário na GloboPlay esse ano com ex ‘BBB-22’ não vai ser brincadeira! Depois de Paulo André e Pedro Scooby terem suas vidas contadas, como já noticiei aqui, agora é a vez DELA: Linn da Quebrada!

O documentário se chamará “Trava Língua” e será muito importante, viu? A produção mostrará as dificuldades de uma transsexual e artista independente no Brasil. Inclusive, mostrará os bastidores de criação das músicas de Lina. E a gente já pode aguardar cenas fortes de preconceito né?

A produção foi idealizada pela atriz com direção da própria e Rodrigo de Carvalho. Inclusive, já está gravada — antes dela entra no ‘BBB22’ — e finalizada. Aliás, o diretor postou uma foto da atriz na gravação do documentário em 14 de janeiro deste ano.

Segundo Léo Dias, o lançamento do documentário fez parte das cláusulas contratuais para que a travesti entrasse no reality show viu? E ‘tá errada? Certíssima, meu amor! Tenho certeza que será um sucesso!