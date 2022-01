Douglas Silva sai da Cidade de Deus para BBB22

O carioca foi o primeiro ator brasileiro indicado ao Emmy.

Comemorando vinte anos desde que brilhou nas telonas, como Acerola, de Cidade de Deus, — e convenhamos, personagem inesquecível — o ator Douglas Silva está confirmado no BBB22.

E o carioca, de 33 anos, não está para brincadeira… Ele é daqueles jogadores competitivos que a gente ama ver em reality, sabe? “Sou muito competitivo. Minha vida é uma competição. Ficar com a minha esposa foi uma competição. E eu ganhei essas competições todinhas. E quero ganhar de novo”! E tá se garantindo viu? “Creio que nas de resistência eu vou mandar bem. E também tenho raciocínio rápido, lógico, mando bem. Vou para ganhar”.

Douglas está casado e é papai da Maria Flor, de 10 anos, e de Morena, de 1 aninho. Aliás, posta diversas fotos com as filhotas no Instagram (@dsilvaoficial).

O ator foi criado pela avó e pela mãe. Inclusive, ele tem outra mãe, do coração, muito conhecida: Regina Casé. E podem pedir música no Fantástico viu? (Alô Tadeu!) Afinal, trabalharam juntos no “Esquenta”, na série “Cidade dos Homens” e na novela “Amor de Mãe”.

Se podemos esperar tretas? Deixo aqui a fala do rapaz e você tira as conclusões: “Sou muito prestativo. Um cara hilário, bagunceiro, amigo, fiel, gente boa, mas que não aceita desaforo. Não sou calmo, mas também não sou estourado. Prezo pela paz, detesto discutir, mas quando começo, é difícil parar. Vou até expor meu ponto de vista”! Cala-te boca…