Liniker se torna a primeira brasileira trans a ganhar um Grammy

Cantora recebeu o prêmio nesta quinta (17) e ficou bastante emocionada

Marca mais essa na conta do Brasil, que ontem (17), nós estávamos muito felizes com os brasileiros e brasileiras que receberam os prêmios no Grammy Latrino. Liniker não ficou de fora da premiação e se mostrou muito emocionada ao receber o gramofone na categoria de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira.

O prêmio só foi possível pelo seu álbum “Indigo Borboleta Anil”, lançado em setembro de 2021, com músicas com mais de 11 milhões de reproduções.

“Olá. Eu sou a Liniker, sou uma cantora, compositora e atriz brasileira e hoje algo histórico acontece na história do meu país. É a primeira vez que um artista transgênero ganha um Grammy. Muito obrigada a toda a minha equipe, que está comigo desde o início, sonhando comigo. Obrigada a meus produtores, a todas as compositoras que trabalharam comigo neste álbum. Estou muito feliz. Muito obrigada”, disse ela.