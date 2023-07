Lindsay Lohan dá à luz ao seu primeiro filho

A atriz polêmica resolveu entrar de cabeça na maternidade com o seu primeiro filho, Luai

Quem viu Lindsay Lohan entrando de cabeça em polêmicas no passado mal esperava para ver que no futuro ela se tornaria mães. A atriz deu à luz ao seu primeiro filho, Luai e não deixou de registrar que está muito contente com a chegada do little Lohan ao mundo.

O nome do primogênito da atriz é Luai Shammas, que significa “escudo ou protetor”, em árabe. O herdeiro nasceu em Dubai, onde Lohan mora com o marido.

O TMZ confirmou o nascimento da criança e eu já aguardo para ver o rostinho lindo que ele deve ter. Mostra pra gente, Lindsay!