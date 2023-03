Lincoln Lau diz que foi agredido após Gabi Martins vazar prints de traição

O ex-casal começou a trocar farpas na internet ainda ontem (17), a cantora o acusa de traição ele diz que foi agredido mais de 20 vezes quando namorava ela

Eita! Se tem uma coisa que deu o que falar nas redes sociais foi o término do relacionamento de Gabi Martins e Lincoln Lau. Os dois protagonizaram a maior lavação de roupa nas redes sociais com ela acusando ele de traição e ele dizendo que foi agredido mais de 20 vezes.

“Por que ela não não fala que me agrediu três vezes durante as discussões? Que me xingou de todos os nomes possíveis? Eu nunca xinguei ela, nunca toquei nela”, falou Lincoln Lau.

Ela ainda completa: “Nenhum fofoqueiro está interessado na verdade, as pessoas querem ver o circo pegar fogo e contar a versão que venda mais, para estender esse assunto e extrair o máximo lucro. Minha consciência está tranquila, tenho equilíbrio e sanidade para não sair por aí falando tudo o que eu poderia dizer”, finalizou.