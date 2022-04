Serasa? Não, Lina! Ex-BBB conta para Naiara que tira foto do WhatsApp para ninguém saber que é ela

Ex-BBB, Lina, contou que tem muita gente que ela falou antes de entrar no programa, inclusive bofes

ALOCAAA, Lina colocou foto do Serasa para que ninguém reconheça que é ela, como sabemos disso? Naiara expôs a ex colega de confinamento nas redes sociais ao questionar se ela não tinha adicionado seu número, porque a foto não aparecia..

Perguntei pra @linndaquebrada se ela não tinha add meu número na agenda dela pq a foto dela não estava aparecendo no meu zap … olha a resposta dela pra mim 🤣 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/9aXdi8kwXv — Naiara Azevedo 💸 (@Naiarazevedo) April 19, 2022

Lina explica que colocou a foto do Serasa para ninguém saber que é ela. “Amiga eu tiro para as pessoas não saberem que sou eu mesmo, coloquei a foto do Serasa, porque não que as pessoas saibam que sou eu mesma, muita gente que falei aqui, muito bofe”, contou sincerona.

Amados, a morena ainda contou que tirou a foto para todos os contatos, o peso da fama está chegando para nossa estrela master. Eu amo, mas sigo com minha fotinha no Whats (risos).