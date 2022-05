Nojento! “Nunca tinha visto traveco ‘machorra’ na minha vida”, dispara Nego Di sobre Linn da Quebrada

Os comentários do “humorista” sobre a atriz durante stand-up são lamentáveis

Sinceramente, se o que Nego Di faz é humor, eu não sei o que é humor! Nas redes sociais, viralizou o vídeo do rapaz, fazendo piadas transfóbicas contra a ex participante do ‘BBB22’, Linn da Quebrada.

O ex-BBB começou dizendo sobre mandar nudes para seus companheiros e companheiras e mandar foto da peça, ou seja, partes íntimas, e se for mulher, tem que assinar o close friends da Linn da Quebrada. E aí começou o show de preconceitos e de comentários nojentos, de verdade.

“Quem não sabe quem é Linn da Quebrada, é a travesti que estava no BBB, porque agora é assim que fala, né? A travesti. Quando é travesti, é porque ainda tem a peça [pênis], né? Ainda não cortou”, disse o preconceituoso. E ele não parou por aí não…

“Inclusive, foi uma coisa que me chamou atenção esse ano. Eu e minha nega veia [namorada] estava empolgada para o BBB esse ano e eu tava louco para comentar. E teve a primeira festa, e a gente ali assistindo porque na primeira festa os caras bebem e já começa a sair faísca. Aí quando vê, do nada, aconteceu o bagulho mais aleatório da minha vida. A travesti pegou uma ‘mina’, beijou uma ‘mina’. Que isso? Os travecos querem me enlouquecer?”, disse o rapaz, me deixando enojada. Não adiantou ser cancelado no ‘BBB21’?

“O que ela quer, o que ele quer o que ‘elu’ [pronome não binário] quer? Quer fazer o que com a minha cabeça? O cara vira mulher, coloca silicone, coloca cabelo, toma hormônio, para sair para pegar umas ‘minas’? Nunca tinha visto traveco ‘machorra’ na minha vida”, arrancando gargalhas de uma plateia lamentável. “Aqui vocês podem rir disso, ninguém vai preso, só eu”, ainda bem que ele sabe né?

Nego Di fazendo comentários transfóbicos contra Linn da Quebrada. 🤮 pic.twitter.com/tDIoku8ikH — Central Reality (@centralreality) May 1, 2022

Eu queria entender o que o Nego Di ganha fazendo comentários tão baixos e preconceituosos dessa forma… Ele é uma pessoa que merece todo cancelamento que ele tem e espero que Linn tome todas as medidas necessárias para processar esse rapaz.

Lembrando que ele já foi notificado pelo Ministério Público pelos comentários que fez sobre Natália Deodato quando teve um vídeo íntimo vazado. Na época, ele comentou: “Que goela bem aveludada, hein, morena. Curiosidades do dia: eu não sabia que dálmata gostava de chimarrão”, se referindo as manchas de vitiligo da designer de unhas. Lamentável!