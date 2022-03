Lina, de bom grado, sugere colocar duas pessoas do Lollipop para uma voltar do paredão

Já pensou se é um paredão com dupla eliminação?

O Quarto Lollipop segue com clima de enterro pós saída de Jade Picon nesta terça-feira, (8), e coube a Lina consolar os integrantes. E que forma linda e genuína viu? Ela sugeriu, para levar alegria e gostinho de voltar do paredão, colocar dois participantes do Quarto do pirulito. Ideia genial ainda mais se for paredão duplo.

Enquanto Laís chorava, Lina disse: “Vamos pôr dois de vocês no próximo? Porque pelo menos um, volta”. Laís começou a rir, de nervoso claro, e disse que vai ser um paredão onde duas pessoas saem. O que não seria má ideia né?

Jessilane, que foi uma peça aleatória no paredão disse: “aí vai confirmar a teoria que o problema é com o Arthur”. O problema não é o Arthur né? São os planos meio Cebolinha da ‘Turma da Mônica’ que eles bolam…