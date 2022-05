Linn da Quebrada se posiciona sobre Nego Di e dispara: “atitude desesperada de tentar coagir”

A atriz não ficou quieta perante os comentários transfóbicos do participante do ‘BBB21’ e “humorista”

Depois dos ataques transfóbicos que recebeu de Nego Di, durante um standup — como contei aqui pra você — Linn da Quebrada não se calou e foi a público comentar sobre o ocorrido nesta segunda-feira, (2). Obviamente a atriz não ficaria calada e botou para quebrar.

“O que mais me deixa puta é que tudo isso que ele [Nego Di] ‘tá fazendo parece meticulosamente pensado pra deslegitimar tudo que temos construído há tanto tempo. pra nos distanciar ainda mais da nossa humanidade. Não é sobre o jogo do bbb, é sobre o jogo que eles fazem aqui fora também”, disparou a participante em seu Twitter.

Em seguida, a cantora continuou seu desabafo e disparou dizendo que suas palavras tentam coagir quem luta pela causa LGBTQIA+. “O riso que essa situação revela me parece uma atitude desesperada de tentar coagir manifestações potencialmente perigosas ao grupo que ele pertence. Um riso que persegue, que tenta corrigir, que quer diminuir para criar a ilusão de que eles são maiores e mais fortes. A farsa da força”, encerrou Lina.

E tanto no Instagram quanto no Twitter, Lina postou um forte pronunciamento nomeado “Eu realmente não ainda não entendi tudo que tá acontecendo”, sobre o que tem vivido pós-BBB. “Antes de ser uma bbby [participante do BBB], já falei besteiras demais na internet. Na ânsia de nos posicionarmos e termos opiniões sobre tudo instantaneamente, algumas vezes, fui precipitada e equivocada. E, inclusive, já falei com algumas dessas pessoas desde que saí, mas nunca fui violenta”, começou.

“Fui irresponsável e desmedida algumas vezes, mas nunca fiz isso para ferir intencionalmente ninguém, porque sei que dói. Eu já senti isso antes. Mas tem coisas que devem ser responsabilizadas, porque são falas feitas com a intenção de machucar e tirar de mim e de nós algo que estamos balizando agora: nossa humildade. E isso é inegociável”, continuou. Por fim, Lina comemorou o quanto é amada pelo Brasil. “Eu concordo quando eu vejo comentários que eu não sou campeã de p*rra nenhuma. Eu perdi o programa, mas nós ganhamos uma coisa que não dá nem para mensurar. O Brasil me amaaaaa!! E eu amo o Brasil, apesar dos pesares do amor”, encerrou.

Sobre como estou me sentindo. pic.twitter.com/WKphgvS1lP — Linn da Quebrada 🧜🏽‍♀️ (@linndaquebrada) May 2, 2022

Lina, a gente te ama! Brilha sempre! E Nego Di hein? Saiu odiado e cada vez se torna mais cancelado… Não vale a pena o desgaste!