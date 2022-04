”Podre, mofado”: Lina come pão, joga fora e torcida de Arthur Aguiar a chama de desnecessária! Carapuça serviu?

Treta corre solta após a saída da sister do BBB22

Nossa como a torcida de Arthur Aguiar é chata! A pessoa não pode nem falar que o pão estragou que acham que é sobre ele…

É que Lina gravou um story nesta terça-feira, (12), comendo um pão e disparou: “’Tá podre, mofado, jogar fora” e cuspiu o pedaço que mordeu. E eu que nem gosto de treta já quero falar: Foi indireta sim, foi afrontosa, maravilhosa, carapuça serviu sim e eu quero Maira Cardi se esgoelando de raiva, porque Lina foi RAINHA!

A LINA SOCORRO!!! Comendo um pão e falando que ta podre e mofado 🗣🗣🗣🗣🗣 #BBB22 pic.twitter.com/gekjcsNaYc — Central BBB • #BBB22 (@centralreality) April 13, 2022

E aí a torcida do mofado já aproveitou e começou a atacar a atriz e cantora, que canta bem de verdade, nas redes sociais. Os adjetivos “desnecessária” e “ridícula” foram parar nos trends topics do Twitter, porque a Padaria odiou o comportamento da ex-sister. A sétima série ‘tá on e eles perdem a oportunidade de ficarem quietos né? Chatos que nem a esposa do participante.

A Padaria não erra. Numa demonstração desnecessária e ridícula de despeito, a Lina zoou o nosso pãozinho. Você cuspiu, mas no final, vai ter que engolir. pic.twitter.com/2IDuLwbh1z — Edson Riyudi Okudi (@ograndecaido) April 13, 2022

Alguém me explica qual a necessidade de Lina morder um pedaço de pão, cuspir e dizer que é podre e mofado? Tá faltando trabalho pra essa mulher ou ela é frustrada ao extremo assim mesmo? A Lina ácida q atacava Juliette, Sarah e Rodolffo ano passado está de volta! #BBB22 — Gabriella Garcia 🌵 🔥 ✨ 🍞 (@Oliveiras3Gabis) April 13, 2022

Se fosse o arthur fazendo stories igual esse que a Lina fez, ele já estaria cancelado. Ridicula e invejosa, só mostra o porque ela foi eliminada, e ainda dizem que ela não merecia ter saido. 77% FOI POUCO! April 13, 2022

conheça a lina primeira participante de reality que conseguiu manter um personagem dentro da casa, AQUI FORA ELA É ASSIM SEMPRE FOI

ridícula https://t.co/68umMZC65G — Maria (@eumaryasousa) April 13, 2022

Quando foi a Naiara de Fátima Azevedo comendo limão debochando de Barbara, ninguém falou nada né? Como são seletivos, tenha dó!