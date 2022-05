”Vagabunda, miserenta. Você tome vergonha na sua cara”, dispara Liliane Ventura sobre Anitta

Jornalista disse que a cantora carioca detona a imagem das mulheres no exterior, principalmente em relação ao “sexo fácil”

Pois bem amigos, vamos falar de Liliane Ventura? Aquela jornalista que ficou fora da TV por 16 anos e o único emprego que eu me lembre foi o ‘Aqui Agora’, no SBT. De lá para cá a loira não emplacou mais nada, deixando seu sucesso em 1990. Durante a apresentação do ‘Brado Jornal’, Ventura chamou Anitta de vagabunda e miserenta, mandando a cantora tomar vergonha na cara.

“Nós temos uma mulher que sai do Brasil e que teria o que contar, porque veio de um lugar sem eira nem beira. Ela tem história. Mas não, ela faz o papel de vagabunda. Tanto tempo que nós levamos pra tirar do Brasil essa questão do turismo sexual. Tantos anos que a gente levou pra tirar essa imagem, vai uma miserenta lá, porque acha que está nas paradas dos sucessos, pois aquilo pra mim não é sucesso, aquilo lá é coreografia de vagabunda”, disse.

Mais uma jornalista de direita se posicionando contra o grande movimento que os artistas têm feito em relação a insatisfação com o goveorno Bolsonaro. Vale lembrar que durante algum tempo a jornalista teve seu sonho se tornando realidade, foi contratada pela TV Gazeta como apresentadora do Jornal da Gazeta, para puxar saco do presidente do Brasil.

Atualmente, Liliane fechou com a Jovem Pan para o programa Linha de Frente que vai ao ar no sábado e no domingo. De acordo com a Kantar Ibope, no ranking de emissoras de notícias, a nova atração foi líder de audiência em pelo menos 19 targets, ou seja, a contratação da jornalista pode ir para a lista de trabalhos pelos quais foi reconhecida, totalizando em 2.

A gente sabe que esse debate não é nada imparcial, né Liliane? Até porque todo mundo sabe que você é profissional de direita e como Anitta tem feito propaganda e campanha contra Bolsonaro, isso é totalmente previsível. Mais previsível que seu comentário é esse seu cabelo, que fica péssimo com roxo. Retocar a raiz as vezes é necessário e tenho ótimos cabeleireiros no Leblon, caso queira dicas.

E outra Honória Gurgel não é eira nem beira, meu amor. De acordo com o Censo de 2010 a população do bairro ultrapassa os 20 mil habitantes, imaginem agora, 12 anos depois. Acho que a declaração pegou mal hein? Não queira que Honória mostre seu poder!