Lil Nas X rebate críticas sobre sexualidade: “Tenho que chup*r alguém no mês do orgulho gay?”

Internauta questionou a sexualidade do cantor e disse que não achava que ele realmente fosse gay. Lil rebateu a publicação de prontidão

Já no Brasil, Lil Nas X aproveitou para rebater os comentários dos internautas que duvidaram da sua sexualidade nas redes dizendo que não acreditavam que ele realmente fosse gay. Oi? O cantor foi irônico ao questionar se precisava chup*r alguém no mês do orgulho gay para provar sua orientação sexual.

“Eu sinto que ele não é realmente gay ou não é tão afeminado, é tão forçado“, disse um internauta.

Logo ele rebateu: “Eu tenho que ch*par alguém às 3h45 atrás de um fast food em Chicago em uma noite de sexta-feira durante o mês do orgulho gay enquanto transmito no twitch e no Instagram ao vivo para vocês perceberem que eu sou realmente gay?”, respondeu.