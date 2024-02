Lexa solta o verbo nas redes sociais após treta com prefeitura de Barra do Piraí

Genteee, a Lexa foi entregar mais um show na agenda de carnaval da cidade de Barra do Piraí e saiu de lá com uma senhora polêmica na bagagem. Então, a gata decidiu se manifestar, nesta quarta-feira (14), sobre toda essa polêmica na noite anterior (13). A artista abriu o jogo após o prefeito da cidade Mario Esteves divulgar um comunicado informando que cancelaria o pagamento do show, que, segundo ele, foi incompleto.

Nos stories de perfil no instagram, Lexa soltou o verbo: “Gente, fiz um show lindo em Barra do Piraí. Mesmo com toda a correria, cheguei lá 30 minutos antes. Pena que me entregaram um palco com 50 minutos de atraso. Eu cheguei lá às 22h30”. A artista também negou que não atendeu os fãs, e postou um vídeo provando que tirou fotos com várias pessoas no camarim.

“Falaram que não tirei foto com as pessoas. Lógico que tirei, inclusive com prefeito, que foi o primeiro a entrar, antes de todo mundo. [Ele] foi o primeiro a entrar no camarim”, disse a artista. “Tirei foto com a galera. Quando vi que estava atrasando, falei: ‘Gente, deixa eu tirar foto com as pessoas, porque tenho uma vida depois daqui. Tenho outras coisas para fazer, né?’. Enfim, mas o show foi lindo”, reforçou.

Mais cedo, a prefeitura disse, em um comunicado, que solicitaria explicações à cantora sobre o ocorrido no show que realizado na cidade. “Segundo o contrato, o evento foi contratado na íntegra, porém, ocorreram falhas que resultaram em uma apresentação incompleta. O valor pago à artista será cancelado até que sejam esclarecidos os detalhes do incidente. A prefeitura pede que a produção oficial da cantora entre em contato para fornecer esclarecimentos sobre o ocorrido”, informou a nota.