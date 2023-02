Lexa se pronuncia após polêmica com Gabriel Fop: “Foi recebido com respeito”

Ex-BBB esteve no camarim da cantora e ela não deixou de esclarecer tudo no Twitter

A web se dividiu depois que viram fotos de Lexa com Gabriel Fop, ex-BBB. A musa recebeu diversas críticas por ter recebido o brother dentro do seu camarim antes do show e usou o Twitter para dizer que não sabia que ele iria até lá e foi recebido com educação como todos.

“Oi gente, ontem o Gabriel foi no meu show junto com o Gaga e eu nem sabia, descobri lá. Foi no camarim e foi recebido com respeito como eu recebo todo mundo. Ok? Beijos de luz!”, escreveu ela.

Para quem não sabe, Gabriel está sofrendo com a onda de hate depois de tudo que rolou dentro da casa com seu relacionamento abusivo com Bruna Griphao.