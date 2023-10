Lexa se cansa de críticas e desabafa após assumir affair com Ricardo Vianna

A cantora disse que está cansada de ler comentários absurdos na web e ainda ressalta que não fez nada contra ninguém para receber a onda de hater que está recebendo

Nós sabemos que as mulheres nesse país sempre vão sofrer mais que os homens quando o assunto é separação. Lexa terminou o seu casamento com Mc Guimê e fez a fila andar aparecendo aos beijos com Ricardo Vianna. Acontece que ela tem sido alvo de haters e se cansou da situação fazendo um desabafo nas redes sociais.

“Quando as pessoas veem uma mulher superar as coisas como um “homem” acham ABSURDO! Eu sou solteira, tenho 28 anos, sou independente e pago as minhas contas. Cansada de ler absurdos sobre mim, sendo que eu não fiz nada contra ninguém”, escreveu ela em sua conta na noite desta quarta-feira, 25.

Os dois já foram fotografados juntos e não estão escondendo o relacionamento que estão vivendo da mídia, ou seja, tudo às claras. “Me mudei para o Rio de novo. A minha vida está uma fofoca solta. É que eu não sei se estou solteira mais”, disse ela na ocasião.