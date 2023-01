Lexa sai em defesa de Guimê: “Parece que cometeu um crime”

A cantora fez questão de ressaltar que a mesma não concorda com as agressões, mas que as pessoas estão pesando a mão para o lado de seu marido.

Gente, parece que as pessoas estão confundindo as pessoas dentro do BBB, não é possível. Quem errou e foi agressivo com a Bruna foi o Gabriel e não o Guimê. Na manhã desta terça-feira (24), a cantora e esposa do MC Guimê, Lexa utilizou as suas redes sociais para desabafar a respeito das duras críticas que seu marido tem recebido após prestar apoio a Gabriel, após puxão de orelha de Tadeu Schmidt.

“Eu já tô achando que a galera perdeu a mão e tá exagerando. Parece que o Guimê cometeu um crime”,

Insatisfeita com a reação dos internautas em relação ao que está acontecendo na casa, Lexa enfatiza que quem teve as atitudes ruins não foi Guimê e afirma que o ela, sua mãe e sua sogra, estão recebendo diversas mensagens absurdas.

“Estão falando absurdos pra mãe dele, pra mim e até pra minha mãe. E quem fez a besteira nem foi ele. As pessoas têm que separar o jogo. Guimê já falou 300x que não concorda com o cara”, afirmou a esposa do brother.

Eu já tô achando que a galera perdeu a mão e tá exagerando. Parece que o @mcguime cometeu um crime..tão falando absurdos pra mãe dele, pra mim e até pra minha mãe. E quem fez a besteira nem foi ele. As pessoas tem q separar o jogo. Guimê já falou 300x q não concorda com o cara 😩 — Lexa 💎 #TEAMGUIME (@LexaOficial) January 24, 2023

Por fim, a cantora garantiu que dará um tempo do reality para conseguir priorizar sua saúde mental.

“Agora eu vou dar um tempo de BBB pela minha querida saúde mental, amém irmãos?”, finalizou Lexa.

Agora eu vou dar um TIME de BBB pela minha querida saúde mental, amém irmãos? HAHAAHA — Lexa 💎 #TEAMGUIME (@LexaOficial) January 24, 2023

Em outra ocasião, a cantora utilizou suas redes sociais para afirmar que não passa pano para situações de agressão e que não é por ser casada com Guimê, que concorda com 100% das coisas que o funkeiro fala.

“Eu não sou o Guimê e não concordo com muitas coisas que ele fala. Eu espero que as pessoas saibam separar isso. Eu nunca apoiarei agressão. Guimê nunca foi essa pessoa comigo. E eu nunca passarei esse pano”, afirmou Lexa.

Contudo, a cantora afirmou que não largará a mão do marido, já que o mesmo é e sempre foi incrível com ela.

“Eu não vou largar a mão do meu marido jamais, porque sei o coração bom que ele tem. Ele é um homem MARAVILHOSO pra mim”, garantiu a cantora.