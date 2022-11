Lexa rebate comentário de que tenha se aproveitado de Mc Guimê: “7 anos não são 7 dias”

Internauta alegou que a cantora tenha se aproveitado do cantor e que não é nada sem o Mc

Habla mesmooo! Lexa usou as redes sociais para abrir o coração e parar com os comentários maldosos que diziam que ela só queria se aproveitar de Mc Guimê no relacionamento de 7 anos que os dois tiveram. Lexa conta que em todo esse tempo o cantor nunca a bancou e mostrou muito pouco da vida íntima do casal.

“1 – Guimê me conheceu pelo meu trabalho e me chamou pra um Feat / 2- 7 anos não são 7 dias / 3 – eu nunca explorei meu relacionamento, sempre mostrei pouco/ 4 – Sabe qual foi o dia que o Guimê me bancou? NUNCA! Então guarde sua opinião LIXO pra vc que pensa isso”, escreveu ela no Twitter.

O comentário do internauta dizia que ela só tinha se aproveitado de Guimê e que ela não seria nada sem ele, mas a carreira da musa segue intacta e fazendo shows mesmo após o término.