Lexa publica stories chorando após expulsão de Guimê: “É um pesadelo”

Cantora apareceu muito abalada depois que Tadeu Schmidt contou que o seu esposo estava expulso do reality da Globo junto de Cara de Sapato

Viiish, Lexa deve estar vivendo o pior momento da sua vida. Depois de confirmar sua viagem para o aniversário de Anitta e ter que lidar com um marido displicente no BBB, a musa foi surpreendida com a notícia de que ele foi expulso do reality da Globo. Nos stories ela apareceu muito abalada e aos prantos disse que não acreditou no que estava acontecendo.

a lexa acabou de postar um storie abaladíssima pic.twitter.com/YgJSPJrLgK — luscas (@luscas) March 17, 2023

“É um pesadelo, é um pesadelo, gente, não é possível”, diz ela em vídeo chorando muito.

No dia que ocorreram os fatos, ela disse que não seria mais uma pessoa tão presente nas redes sociais, iria se afastar pois estava sofrendo muito. O que ela (e nem nós) esperávamos é que Guimê e Sapato seriam expulsos.