Lexa fala sobre ansiedade de Mc Guimê: “Não tem nada pra fazer a não ser fofocar e papear”

Boninho chegou a dar uma bronca nos fumantes da casa por estarem fumando demais

Depois de uma bronca de Big Boss aos fumantes da casa, Lexa deu a cara a tapa e disse que Guimê está mesmo fumando mais do que fuma normalmente e que talvez tudo seja culpa da ansiedade. A cantora disse que o cantor está com o tempo ocioso e que ele não tem o que fazer dentro da casa.

“Todo mundo me perguntando se o Guimê fuma tanto assim… e sim ele fuma bastante, mas ele tá fumando BEM MAIS lá! Acho que é porque não tem nada pra fazer a não ser fofocar, papear e acaba aumentando a ansiedade dele. Meu Zé fumaça”, escreveu Lexa no Twitter.

Vale lembrar que a direção do programa já brigou com os fumantes. “Atenção, senhores. Nós não gostamos de fumantes e temos muitos na casa. Então, nós vamos reorganizar, pois vocês estão fumando demais. Fica proibido terminantemente a entrada do cigarro mesmo apagado dentro de casa. Fica proibido usar cigarro na orelhinha, porque orelha não fuma. Quando tiverem fumando é no lado de fora, como sempre e por favor, devolvam as caixinhas que facilitam a vida de vocês e o cigarro ficará somente na caixa”, disse.