Lexa conhece Tina, ex-BBB: “Obrigada por cuidar tão bem do MC Guimê”

Cantora ainda diz que agora é amiga da musa e faz convite para seu bloco de carnaval

Do BBB para a vida? Lexa mostrou que está pronta para fazer amizade com os amigos que seu marido fez dentro do BBB 23. A cantora usou as redes sociais para mostrar que encontrou a ex-BBB e ainda agradeceu por ela ter cuidado de Guimê dentro da casa.

“Aaaah, Tina, que alegria te conhecer!! Obrigada por cuidar tão bem do MC Guimê , agora somos amigas, minha musa. Bora pro meu bloco, que já já saí!”, escreveu Lexa ao legendar o post.

Nos comentários, Tina ainda brincou: “Meu Deus, hoje eu tô de conchinha com a Lexa”. Vale ressaltar que a cantora é uma das fãs mais assíduas do Big Brother e não perde um dia.