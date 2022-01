Briga entre empregadas da Lexa, uma delas acusa a funkeira de não dar apoio

Lexa se viu numa situação difícil, a funkeira teve que separar uma briga física entre suas empregadas e foi parar na tv.

O clima esquentou e as duas funcionárias da Lexa chegaram às vias de fato. Rolou demissão e tudo mais!

Um big treta pessoal! Uma briga entre as empregadas da funkeria Lexa e seu marido, o Guimé, foi parar nos noticiários de tv hoje! Uma das funcionárias alega que Lexa não deu apoio na hora do acontecido.

A empregada doméstica, Ana Paula, conta que a cozinheira Ludmila partiu pra cima dela e a agrediu fisicamente. Ela ainda conta que foi para a porta do quarto de Lexa no intuito de pedir ajuda à funkeira. Ana Paula disse ainda que Lexa separou as duas, mas que não deu assistência nenhuma e o pior, Ana Paula afirma que foi demitida por justa causa. Há ainda um probleminha no tempo de carteira assinada de Ana Paula, pois ela trabalha há um ano na residência e no registro consta 9 meses… ih…

Foto: Balanço Geral (Twitter)

Logo Lexa se pronunciou por meio de sua assessoria, dizendo que foi acordada por barulhos de socos na porta do seu quarto e quando abriu a porta, se deparou com a cena entre Ana Paula e Ludmila. Lexa apartou a briga entre as funcionárias e pediu respeito dentro de sua casa!

No comunicado, consta ainda que uma das funcionárias pediu para ser demitida e que o acerto trabalhista e cálculos foram feitos dentro da lei e que não há qualquer pendência financeira para com elas…

Foto: Reprodução

Lexa ainda fala que preza pelo diálogo e respeito, mas que suas funcionárias brigarem dentro de sua casa é inadmissível!

Que situação heim?!