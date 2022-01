Hum! “De Férias com Ex: Caribe” terá conteúdo picante extra meus amores!

“De Férias com EX: Caribe vem com cenas extras censuradas e com Lipe Ribeiro em bate papo ao vivo pelo estúdio.

Esta edição do “De Férias com Ex: Caribe” trará conteúdo censurado e Lipe Ribeiro no bate-papo sobre o programa.

“De Férias com Ex: Caribe” tá chegando minha gente! É a temporada aberta para os barracos, beijos, festas e muita diversão”. O reality show da MTV estreia hoje (13 de janeiro) com novidades em seu formato, mas mantendo aquele mote que a galera jovem adora!

Foto: Divulgação

O formato da atração segue aquela linha, jovens confinados em uma casa bacana de classe alta, muitos deles já tiveram um affair e quando o tablete toca, anuncia a chegada de mais um ex, que óbvio, os participantes não sabem quem é!

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Nesta edição, a MTV anunciou que vai disponibilizar as cenas censuradas, aquelas bem babadeiras, da suíte principal e dos outros ambientes da casa, só pra aguçar ainda mais a nossa curiosidade. Afinal, quem não curte dar aquela olhadinha? Estas cenas serão exibidas todas às quartas-feiras, às 21 hs.

Foto: Divulgação

Lipe Ribeiro comandará “No Estúdio com Ex: Caribe”, um bate-papo com convidados especiais, entre eles: Camilla, Hadad, Ortega, Mariana e Vascki. O programa será exibido logo após os episódios, nas quintas feiras e será em formato ao vivo!

Foto: Divulgação

Esta edição foi gravada em Cartagena, na Colômbia e conta com participantes internacionais e também os brasileiros.

“De Férias com Ex: Caribe” estréia hoje às 21hs na MTV e as 00h na Paramount. E fiquem ligados, pois já estou sabendo que tem barraco e muita pegação neste primeiro episódio!