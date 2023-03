Lexa abre o coração ao falar sobre a expulsão de MC Guimê: “Nunca me expus tanto”

A cantora revela que com o ocorrido, teve que procurar ajuda médica e foi diagnosticada com uma crise de amnésia dissociativa.

Ai gente, não posso nem imaginar o quão difícil deve estar sendo para a cantora Lexa, esse momento em que ela está passando, afinal, dá pra sentir a tristeza da cantora até através de uma nota que a mesma enviou para o programa ‘Fofocalizando’, na última terça-feira (21).

A cantora, que nunca foi acostumada a expor a sua vida pessoal e causar polêmicas, contou que no dia em que todo o desastre aconteceu a mesma teve que procurar ajuda médica e foi diagnosticada com uma crise de amnésia dissociativa.

“Em 10 anos de carreira, nunca me expus tanto. Nunca foi minha índole, e eu nunca fui uma artista polêmica. Quando casei, sempre mantivemos tudo dentro do respeito e amor. No dia que tudo aconteceu, foi um choque de realidade para mim, sempre mantive meu relacionamento fora dos holofotes. Tudo que vinha de mim era carinho, amor e cumplicidade. Por isso, minha mente entrou em blackout, tive uma crise de amnésia dissociativa, de acordo com meus médicos. Só consegui lembrar de algumas coisas agora”, revelou Lexa.

A artista ainda afirma que o MC está arcando com as responsabilidades de suas atitudes e que ela não tem nada a ver com isso, garantindo que neste momento está tentando dar total prioridade para a sua carreira.

.”Recebi muitas mensagens durante esse tempo, algumas muito boas e sou muito grata, mas algumas me invalidando e me machucando. Peço desculpas pela exposição. Já o Guimê está pagando pelo que ele fez, o problema é dele, ele que tem que enfrentar. Preciso focar em mim, na minha carreira e viver o meu próprio sonho”, afirmou.

Por fim, a cantora pede que os internautas deixem de ser chatos e deixem ela tentar se animar um pouquinho, após tamanha decepção e exposição.

“Pretendo expor o mínimo possível a minha vida pessoal. Se eu postar minhas músicas, eu tentando me animar, peço que não me xinguem”, finalizou a gata.