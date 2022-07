Letícia Spiller para ex-paquita Miúxa: “Se você colocar meu nome no seu livro eu entro com melhor advogado para te processar”

Cátia Paganote revela ameaças e inimizades entre as ajudantes de palco de Xuxa

Minha gente, a entrevista da ex-paquita, Miúxa, Cátia Paganote, no podcast ‘Bestcast’ pegou fogo e a ajudante de palco de Xuxa não deixou de falar poucas e boas sobre a sua relação com as paquitas. A loira ainda contou que no meio de toda treta tem ameaça de processo e muito kikiki.

“Se fôssemos muito amigas, seríamos até hoje, mas nós não somos. Não falo mal de ninguém, mas não sou amiga de nenhuma delas. Não tenho cumplicidade com nenhuma. Nem com a Priscila (Couto) e a Ana Paula (Almeida), que fizeram shows comigo mais recentemente em várias festas sobre os anos 80. A gente sobe no palco e tem uma ligação maravilhosa. Só de olhar a gente se entende, mas não troca ideia depois dali. A gente não se fala”, iniciou.

A loira ainda disse que tem dois grupos de WhatsApp, mas saiu de ambos, pois nos dois não tinha interação. “Quando você manda uma mensagem e ninguém responde fica c omplicado”, disse.

Cátia ainda explica que tudo ficou ainda pior quando resolveu escrever sua biografia: ‘Minha Vida é um Show’, lançada em 2019. “Pedi permissão para Xuxa e as paquitas, e todas elas disseram que, se eu colocasse o nome delas, iam me botar na Justiça. Todas elas. A Letícia Spiller me mandou uma mensagem de WhatsApp dizendo que, se eu colocasse foto ou o nome dela, ela entraria com o melhor advogado para me processar. Aí eu te falo: ‘Cadê minhas amigas daquela época?”, questionou.