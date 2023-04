Letícia Spiller entra em debate sobre aparência do marido (de novo)

Atriz usou as redes sociais para defender o marido, Pablo Vares, dos ataques que vem sofrendo no Instagram da atriz desde que começaram a namorar

Letícia Spiller está poucas ideias com os seus seguidores, e não é a primeira vez que ela usa suas redes sociais para sair em defesa do marido sobre sua aparência hippie e descolada. A loira ressaltou a inteligência de Pablo, principalmente no quesito emocional, e disse que acha maravilhoso ele mostrar o seu outro lado.

“Acho que quando a gente tem a oportunidade de gerar reflexão e aprendizado, é valido. Quando se sente na obrigação de fazer isso é complicado. Mas ele encontrou uma maneira de fazer as pessoas refletirem”, iniciou a atriz.

E a musa continuou: “Acho maravilhoso, porque ele mostra um outro lado, de uma outra forma de vida, que pode ter também. Ele faz as pessoas refletirem para que elas possam pensar de outro jeito”, finalizou.