Letícia Sabatella é diagnosticada com autismo

A atriz, que recentemente foi diagnosticada no espectro autista, afirma que sua escolha de trabalhar no meio artístico está diretamente ligada à essa nova descoberta.

Gente, durante a sua participação no podcast Papagaio Falante, que é apresentado pelos comunicadores Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, a atriz Letícia Sabatella revelou algo que chocou os seus fãs.

Durante o bate papo, afirmando não ter domínio para falar sobre o assunto, a atriz conta que, recentemente, com a ajuda de uma psiquiatra e de uma neurologista, ela foi diagnosticada com um um quadro de autismo.

“Ainda é uma coisa que é uma antecipação eu falar, porque não estudei o suficiente para falar sobre isso, mas já sei que é, descobri com investigação de uma psiquiatra e neurologista, que eu tô dentro do transtorno do espectro autista, num grau leve, que é chamado de Asperger, que é ativa e passiva ao mesmo tempo”, revelou Sabatella.

Continuando, ela afirma que o fato dela ter escolhido trabalhar no ramo artístico tem a ver com o seu espectro recém descoberto.

“E o fato de eu escolher o teatro, escolher a arte, foi meu mecanismo para de algum modo superar ou acomodar essa realidade, esse modo de ver as coisas, que traz muita hipersensibilidade, uma ingenuidade”, declarou a famosa.