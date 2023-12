Letícia Colin desabafa sobre melancolia que costuma ter na véspera do seu aniversário

Gente, eu não sei vocês, mas se tem algo que eu amo nessa vida e comemorar meu aniversário, independe do tamanho da celebração. Mas nem todo mundo é assim, né? E uma dessas pessoas é a atriz Letícia Colin Prestes, ela irá completar 34 anos neste sábado (30), então, ela aproveitou para abrir o coração sobre uma tristeza que sente antes da data comemorativa. A artista relatou que, sempre que seu aniversário se aproxima, ela sente uma certa angústia que não sabe explicar. “Estranho, né?”, pontuou.

No pequeno vídeo que publicou em suas redes sociais, Letícia deu mais detalhes do sentimento que a assombra sempre que está perto da comemoração de mais um ano de vida. “Meu aniversário é amanhã, e eu estou com uma tensão pré-aniversário –quase uma depressãozinha, uma angústia de viver”, iniciou ela.

“Uma tristeza, uma melancolia. Estranho, né? Estranho à beça. Eu sei que passa, mas faz parte –também, você não tem obrigação de ser feliz, é muito doido”, desabafou a intérprete.

A atriz fez questão de esclarecer que não tem nada a ver sobre o momento em si, ou sobre estar envelhecendo. “Não é sobre o tempo, não é nada disso, é uma questão ontológica. Sabe aquela aflição, aflição pré-aniversário? É isso que eu estou [sentindo]. E se você sentir isso, comenta aí”, detalhou.