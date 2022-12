Letícia Cazarré fala sobre evolução no quadro de saúde da filha

Esposa do ator Juliano Cazarré contou detalhes da evolução no quadro da sua filha, Maria Guilhermina

Ai gente, meu coração estava aos pedacinhos com as notícias sobre Maria Guilhermina. Letícia Cazarré deu detalhes sobre o tratamento da filha mais nova com o ator Juliano Cazarré e disse que ela teve uma melhora no quadro de saúde.

Para quem não sabe, a pequena sofre de uma doença rara no coração e está internada na UTI em São Paulo desde muito tempo.

A mãe ainda colocou uma foto da filha com a legenda: “Melhorando”. Estamos na torcida do lado de cá.