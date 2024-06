Leticia Birkheuer chama ex-marido de “agressor” e revela que ele “quer doar cachorro”

Leticia Birkheuer abriu o coração e contou detalhes sobre sua relação problemática com o ex-marido Alexandre Furmanovich. A modelo contou que ele pretende doar o cachorro da família, que foi adotado quando ainda estavam juntos. Leticia e Alexandre se casaram em 2011.

“Oi gente, tudo bem? Estou aqui para falar dessa história que tem mais um capítulo, um capítulo não muito feliz que é sobre o Oreo, o meu cachorro, o nosso cachorro, meu e do meu filho, que foi adotado há mais de sete anos e hoje faz parte da família. Então, essa pessoa, esse agressor quer agora doar o cachorro”, começou ela.

Ela ainda contou que ele já fez isso uma vez, com um outro animal que os dois tinham em conjunto. “Aliás, ele já fez isso anteriormente porque o cachorro foi para São Paulo para morar com meu filho e ele pegou e deu o cachorro para o porteiro do prédio. Quando eu descobri isso, eu pedi que o cachorro voltasse para o Rio de Janeiro e hoje ele vive em um hotel e vive na minha casa porque eu viajo muito”.

“Esse agressor agora quer uma forma de retaliação, quer doar o cachorro. Simplesmente assim. Claro que eu não vou deixar. Só que a que ponto chega o ser humano, né? É inacreditável. O cachorro, como qualquer animal de estimação, faz parte da família e não merece ser descartado como se fosse um objeto. Eu não sei como tem pessoas que têm coragem de fazer isso com os animais, de simplesmente dar ou jogar na rua”, finalizou.