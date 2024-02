Leonardo narra como foi a morte da mãe

Meu Deus! O sertanejo Leonardo levou seus fãs às lágrimas ao contar detalhes sobre a morte de sua mãe, que faleceu em casa. Dona Carmem Costa faleceu no ano passado e em entrevista ao jornalista Jorge Kajuru no YouTube, ele relembrou como foi encontrar a mãe sem vida.

“Ano passado foi muito difícil, dia 1º de abril minha mãe faleceu, foi num sábado, a gente teria um show Cabaré e cancelaram o show por motivos de chuva. Então saí daqui, estava chegando no médico, estava dando uma chuvinha e tocou o telefone da Poliana há uma quadra da casa da minha mãe, e ela falou assim: ‘Temos que ir lá na sua mãe, ela teve um infarto’, viramos para lá, estávamos do lado, cheguei e já entrei para garagem, subi e fui lá no quarto, ela estava lá deitada na cama”, disse ele.

E completou: “Quando eu cheguei minhas irmãs estavam desesperadas na sala chorando, chorando, chorando muito, muito. Eu entrei lá no quarto, peguei no pulso dela e voltei para sala e falei para minhas irmãs: ‘O SAMU vai chegar agora aí’, chegou dois SAMU, chegaram uns 10 homens lá para tentar reanimar, mas eu já falei pra elas [irmãs]: ‘Olha, vocês podem calar a boca e começar a rezar, porque minha mãe já morreu’ e elas ficaram: ‘Você não pode falar isso’, e eu: ‘Minha mãe já está morta’, e elas: ‘Mas ela não teve nada'”.

“Ela morreu sem ter nada, sem dar trabalho para ninguém. Ela entrou no banheiro, tomou banho, saiu, ela deu um suspiro mais profundo e meu sobrinho estava junto, o Marlon, aí ele pegou e deitou ela e quando deitou ela deu outro suspiro. Foi o suspiro onde ela foi embora. Então eu falei: ‘Vocês tem que parar de chorar e ser forte. Vamos rezar, porque ela já foi'”, finalizou.