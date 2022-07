Leonardo e loira misteriosa trocam intimidades em camarim

Vídeo já alcança mais de 1 milhão de visualizações e não tem data de quando foi gravado

Meu celular não parou um minuto depois que um vídeo do cantor Leonardo viralizou nas redes sociais com uma certa intimidade com uma loira que faz uma visita ao camarim do cantor. O vídeo não tem data de quando foi gravado, mas sabemos que o cantor é casado desde 1995 com Poliana Rocha.

Nas imagens, podemos ver uma mulher de vestido vermelho que se aproxima do cantor como se já fosse uma conhecida para uma foto. Os dois se abraçam e o artista puxa a mulher para perto do seu corpo, ficando bem próximos.

Leonardo chega a dizer: “Não, isso vai dar problema lá em casa”. A pessoa que gravou o momento chega a pedir um selinho entre os dois e logo depois alguém da produção proíbe o vídeo.