Léo Santana fala sobre comportamento de Rodriguinho nas festas do BBB: “Ranzinza”

Se o GG da Bahia falou, está falado, não é mesmo? Léo Santana foi questionado sobre o comportamento de Rodriguinho no BBB diante das festas do reality, que ele nem se levanta do sofá. O cantor contou que já deu o toque que ele é muito ranzinza desde o passado quando os dois gravaram juntos.

“Rodrigo quando você sair daí você vai ver. Conheço Rodrigo há muito tempo e ele é desse jeito, conheço há muitos anos, gravei leite condensado e é o jeito dele, eu digo: ‘Deixe de ser ranzinza’”, disse em entrevista.

O público já pegou ranço de Rodriguinho há um bom tempo pelos comentários dele sobre o corpo de Yasmin Brunet e sobre o seu comportamento nas festas do reality, que não se levanta do sofá e não dá atenção aos cantores e artistas.