Léo Santana expulsa mulher do palco por fazer gestos obscenos: “Aí já é falta de respeito. Respeite minha esposa”

O cantor baiano teve que parar momentaneamente o seu show, pois uma fã passou dos limites ao participar do desafio “Posturado e Calmo”.

Amores, eu sei que o assédio em cima do cantor Léo Santana é bem grande e até mesmo a sua esposa, a maravilhosa Lore Improta já brincou com isso, mas vamos combinar, tudo tem um limite. Neste fim de semana viralizou um vídeo em que o baiano teve que expulsar uma fã de cima do palco, após a mesma passar dos limites.

Tudo começou quando o cantor lançou um desafio para a plateia, com um dos seus mais recentes hits, a música “Posturado e Calmo”.

No desafio ele chama uma pessoa da plateia para subir no palco para dançar com ele, porém, desta vez a convidada perdeu totalmente o senso e começou a fazer gestos obscenos para o cantor.

Ao perceber a atitude da mulher, imediatamente o GG mandou parar a música, a expulsou do palco e pediu que ela respeitasse sua esposa, dizendo: “Parou, parou. Aí já é falta de respeito. Sou casado, respeite minha esposa”.