Léo Santana dá play no carnaval ainda se recuperando de virose: “Preciso estar 100%”

A agenda de Léo Santana está on fire com o sucesso de ‘Zona de Perigo’, que tem tudo para ser a música do carnaval. O GG da Bahia está dando 100% de si nas entregas e ainda contou para os fãs que está se recuperando de uma virose que teve no domingo passado. Vale ressaltar que o muso dorme pouco com a rotina de shows intensa.

“Salve family, buenas tardes, nessa correria o corpo só pede cama, graças a Deus tenho descansado nesse início de carnaval. Pra quem não sabe eu peguei uma virose desde o domingo retrasado e a imunidade não aguentou nçao”, iniciou.

Ele ainda completou, explicando detalhes do carnaval. “Chegamos 6 da manhã para estar no trio e aí eu dormi duas três horinhas. Resumindo, fiz o show. Tô melhorando, preciso estar 100%, graças a Deus as entregas do show não estão prejudicadas”, finalizou.