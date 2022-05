Influenciador de verdade, Leo Picon alerta sobre perigos do VAPE e revela: “Tento fazer as pessoas pararem de usar essa merd”*

Enquanto a grande maioria dos influenciadores influenciam jovens a usar vape, o irmão de Jade alerta aos perigos

Nesta quinta-feira, (26), Léo Picon cumpriu seu papel de cidadão and influenciador e alertou sobre os perigos de usar VAPE — aquele cigarro eletrônico que está na moda — e jogou a real com seus seguidores no Twitter.

“Esses VAPES que são vendidos no Brasil, por maioria são versões falsificadas das marcas que são vendidas e legisladas nos EUA e Europa. A marca Ignite do Dan Bilzerian é uma das mais falsificados. O que implica a falsificação desses produtos?”, começou Picon a alertar.

Em seguida, ele disse que o VAPE não é legalizado no Brasil, nem pela ANVISA e versão original é vendida no exterior vistoriados por órgãos estaduais. E em seguida, Léo lamentou a venda do produto tão fácil. “Acho triste um produto tão nocivo e sem legislação estar nas prateleiras para todos nós com embalagens coloridas, nicotina, gostinho de tuti fruti e fumaça que causa danos que nem foram previstos ainda. O que você acha dos vapes? Você usa?”, perguntou.

Por fim, Picon revelou que já usou e que ainda se rende, mas que tenta fazer as pessoas pararem. Inclusive, deveria falar isso para Scooby e Jade Picon, sua irmã, que já foram vistos usando após o ‘BBB22’. “Eu já usei, já ganhei de presente, já levei comigo… mas nunca quis comprar para alimentar esse vício em mim mesmo. Hoje eu tento fazer as pessoas pararem de usar essa merda. Mas as vezes me rendo para tragar aquela fumacinha cancerígena e gostosinha”.

Lembrando que a influenciadora Vanessa Lopes revelou na semana passada que está tentando largar o vício, mas que é muito difícil por dar abstinência ao ser perguntada por um seguidor. A tiktoker está há três meses sem fazer uso do cigarro eletrônico.

Demais, foi MUITO difícil, principalmente nos primeiros dias — Vanessa Lopes (@vanessalopesr) May 21, 2022

Que bom que temos influenciadores que influenciam de verdade né?