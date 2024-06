Leo Picon elogia a irmã, Jade: “Sou muito grato pela nossa relação”

Leo Picon abriu a sua vida para a imprensa e contou detalhes sobre o profissional e pessoal com diversos projetos de vida. O empresário ainda se declarou para sua irmã e disse que ela é fonte de muitos ensinamentos para ele.

“A Jade me trouxe muitos ensinamentos sobre como é uma mulher, como lidar com uma mulher, todas as lutas femininas. Sou muito grato por tudo o que eu pude aprender com a minha irmã, sou muito grato pela nossa relação”, diz o artista.

Para além da relação por trás das câmeras, ele afirma que também se sente feliz com a admiração que muitos fãs têm pelos dois. “Temos uma cumplicidade, valorizamos muito a família. A Jade, com certeza, é uma pessoa que vai ficar na minha vida até eu ir embora. É muito legal saber que muitas pessoas pelo mundo têm essa identificação.”

“A música para mim é muito importante, é bíblico. Ela nos toca, nos preenche de alegria e eu gosto de conduzir isso, levar alegria através da música. Tenho muita admiração por artistas que conseguem fazer isso, como o Léo Santana”, diz.