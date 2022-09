Léo Picon detona a vida amorosa de Jade: “Só tá fazendo merda.”

De acordo com o empresário, após seu último relacionamento, a vida amorosa de Jade está “um fracasso”.

Quem precisa de inimigos quando se tem o Léo Picon como irmão e melhor amigo. Tadinha da nossa querida Jade, ela sofre nas mãos desse irmão. Em uma interação com o seu público, a nova estrela da próxima novela da Globo, Jade Picon, estava respondendo algumas perguntas com a participação do seu irmão e empresário, Léo Picon.

Durante essa brincadeira, a ex-BBB foi perguntada a respeito de sua vida amorosa e em resposta ao internauta, Léo respondeu pela irmã: “Um fracasso! Está perdida desde que você terminou o namoro lá, você tá divagando por aí na vida amorosa, não sabe o que fazer, só tá fazendo merda.”

O último relacionamento que a atriz assumiu foi com o ator e cantor João Guilherme, que chegou ao fim em agosto de 2021, após quase três anos de relacionamento.