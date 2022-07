Errou feio: Léo Lins faz piada com Teleton e pessoas com hidrocefalia

Humorista foi muito criticado nas redes sociais

Se até os mais tediosos e mais sem noção aprenderam que o humor tem limite, porque Léo Lins insiste em fazer piadas com coisas nada engraçadas? Não é de hoje que o humorista sofre retaliação na internet diante das suas piadas que ofendem e mostram o lado velado da sociedade: do preconceito.

Em seu show mais recente, feito neste ano, o humorista usou o Teleton como ponto focal do seu show e ainda chamou a atenção para o caso de pessoas com hidrocefalia, condição caracterizada pelo acúmulo de líquido cefalorraquidiano.

“Acho muito legal Teleton, porque eles ajudam crianças com vários tipos de problema, vi um vídeo de um garoto no interior do Ceará com hidrocefalia, o bom é que o único lugar na cidade onde tem água é na cabeça dele, a família nem mandou tirar, mandou instalar um poço, agora estão todos felizes tomando banho”, disse o humorista em show.

Em vídeo publicado na página ‘Alfinetei’ no Instagram é possível ver o trecho que o humorista faz a piada de mal gosto.

Precisando de aulas com Tata Werneck, hein, Léo? Por isso que digo e repito que Tata é uma das maiores humoristas do Brasil, tem minha admiração sempre!