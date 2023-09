Léo Lins ironiza bloqueio de bens e compara Ministério Público ao Estado Islâmico

O ator e humorista se tornou réu e tem R$300 mil bloqueados pela justiça, assim como seu canal no Youtube

Léo Lins sempre está envolvido em polêmicas entre os famosos shows de humor. Acontece que ele se tornou réu no processo que perambula a sua carreira no humor e acabou tendo os seus bens bloqueados. O ator resolveu soltar o verbo e usou as redes sociais para falar sobre seus bens bloqueados, cerca de R$300 mil.

“Tenho certeza [de] que as pessoas envolvidas no meu processo creem agir em nome do bem. […] O Estado Islâmico, por exemplo, comete atrocidades em nome do bem. […] Não estou dizendo que o MP é o EI. A ideia é mostrar que em nome do bem, erros podem ser cometidos”, disse, comparando o Minstperio Público ao Estado Islâmico.

Ele ainda finaliza: “Irônico, [em] uma época [em] que [se] fala tanto em diversidade, proibir a diversidade de pensamento”, reclamou.