Leo Lins faz piada com morte de MC Kevin e internet reage

É inacreditável como ele sempre tem umas piadas de muito mal gosto, cadê o bom senso? Segundo o Instagram, ‘Vem Me Buscar Hebe’, durante uma apresentação de comédia no Teatro Positivo em Curitiba, no Paraná, o humorista Leo Lins, fez uma piada envolvendo a morte de MC Kevin, que faleceu em 2021, aos 23 anos, ao cair de uma janela, em um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

“Tá o pessoal no inferno, tá lá o diabo, o demôni0, numa festa. Aí um fala: ‘pô, por que tu deixou aquele cara lá entrar?’. ‘Pô, eu fechei a porta, mas ele passou por baixo’. Aí aparece o MC Kevin todo achatado ‘e aí? Pô cadê o funk? Solta o pancadão aí'”, falou o humistista durante o show.

O vídeo viralizou nas redes sociais, e internautas logo reagiram ao acontecimento: “Como que paga pra ir num show de horror desse”, escreveu uma mulher. “Segura agora mais um processo que a Deolane vai entrar. E com razão, óbvio.” Escreveu outra. E não é a primeira vez que Lins envolve em polêmicas por piadas inadequadas.