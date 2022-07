SBT demite Léo Lins após polêmica

Em vídeo de seu show de stand up, o humorista zomba do Teleton e de crianças com hidrocefalia

Eu disse para vocês ainda ontem que Léo Lins não tinha muita noção do limite do humor, eu avisei, mas parece que quem não gostou nada das piadinhas do humorista fora de casa foi Silvio Santos. O apresentador fez questão de assinar a demissão do rapaz logo após repercutir o vídeo em que ele zompa crianças com hidrocefalia e o Teleton.

O vídeo viralizou nas redes e mostra Léo e em trecho Lins fala: “Vi um vídeo de um garoto no interior do Ceará com hidrocefalia. O lado bom é que o único lugar na cidade onde tem água é a cabeça dele”.

Quer mais um motivo? Essa não é a primeira vez que isso acontece, porque diversas vezes já pegamos polêmicas envolvendo o humorista pelo mesmo motivo.

Apanha, apanha, apanha e não aprende nunca, Tata Werneck precisa urgentemente abrir uma escola para ensinar os limites do humor.