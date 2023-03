Léo Jaime descobre cisto na bexiga do tamanho de um rim

O músico fez o exame de ultrassom e descobriu o cisto, revelando detalhes no seu Twitter sobre o problema

Esses famosos não cansam de nos fazer sofrer, porque já estou arrancando os cabelos com a pinça com a descoberta de um cisto gigante na bexiga de Léo Jaime. O músico usou as redes sociais para contar detalhes sobre o problema que foi descoberto após um exame de ultrassom.

“Fiz hoje e descobri um cisto maior que meu rim, mas benigno”, escreveu ele.

Paulo Coelho ainda comentou a postagem de Léo e compartilhou sua história. “Amém! Por acaso, fiz ontem! Graças a Deus nada, apenas hérnia de disco”, postou.

O artista contou ao Gshow que fez a publicação como uma forma de alertar as pessoas. “Já tinha, mas cresceu. É como uma bolha de água, é líquido”, disparou.