Léo Foguete solta cantada ao vivo para Jade Picon no Altas Horas; assista

Gatas, eu estava bem quieta vendo o Altas Horas quando, de repente, Léo Foguete resolve transformar o estúdio no chat do Tinder!

O menino não só cantou seus hits como fez questão de jogar charme para Jade Picon, que estava ali toda plena, linda e séria, como sempre!

Serginho perguntou se ele era desses que sai por aí “passando o rodo” e o garoto, todo comportado, respondeu: “não, não, eu sou tranquilo. Mas eu tenho uma cantada para a Jade”.

Léo Foguete canta para Jade Picon no Altas Horas. (Reprodução: Globo)

Amores, o estúdio tremeu! A plateia gritou como se fosse o show da virada em Copacabana.

E não é que ele manda ver na voz e começa a cantar “Galeria”, uma música que fala de um amor por uma mulher linda e de cabelos pretos.

O flerte foi tão direto que até o ar-condicionado do estúdio ficou sem saber onde olhar! Jade ouviu toda educada, serena e poderosa. Eu amo essa segurança de quem sabe que é requisitada!