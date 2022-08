Léo Dias pede desculpa para Sônia Abrão: “Não tive maturidade”

Jornalista entrevista a apresentadora do ‘A Tarde é Sua’ e revela que momentos de concorrência já distanciaram os dois

Gente, meus íntimos estão mais unidos do que nunca, Léo Dias e Soninha Abrão fizeram as pazes, não estou me aguentando! Desde o Fofocalizando, Léo Dias trocava farpas com Sônia, não sei se ela respondia a altura, mas sei que ela guardava para si, tudinho. Em entrevista para o Youtube, Léo conta que fez o convite para a jornalista que aceitou após as desculpas.

Recentemente o jornalista esteve lado a lado com a apresentadora do ‘A Tarde é Sua’ no Troféu Imprensa (imagina o climão), onde ele pede desculpas a ela e ainda pede a entrevista deliciosa que já está disponível no seu canal do Youtube

“Ela é muito pedida, o nome mais pedido pelas pessoas que acompanham o canal, ela é referência no jornalismo de celebridades. Primeiro quero pedir desculpas por qualquer coisa que eu tenha dito ou falado num momento de concorrência que eu não tive maturidade para entender”, disse.