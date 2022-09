Leo Dias faz desabafo em seu Instagram: “cada dia é uma nova oportunidade de aprender”

O colunista vem sendo alvo de ataques após o caso envolvendo a atriz Klara Castanho.

Durante esta madrugada meu queridíssimo amigo, Leo Dias, publicou em seu instagram um desabafo. Ele que vem sendo alvo de duras críticas da mídia e dos internautas, desde um erro de confidência de informações a qual ele já veio a público se desculpar, ressalta “cada dia é uma nova oportunidade de aprender”.

Em seu desabafo, Léo conta que o seu erro, no caso da Klara Castanho, foi confidenciar o que havia acontecido a quem não devia e que ele não é o culpado por ter espalhado toda a história, como muitos acreditam. “Como prometido a ela na nossa conversa no dia do parto,eu só postei depois da manifestação dela. Mas todos acham que fui eu quem expus tudo. Não foi!”.

Léo relembra diversas outras notícias que foram dadas por ele e que foram em prol da causa feminina, como a denúncia do ator José Mayer, a denúncia do Marcius Melhem, detalhes do caso do cantor Leandro Learaaht e do golpe que a cantora Marília Mendonça sofreu.

Por fim, o colunista contou que o que o tranquilizou em toda essa situação foi que ele não havia perdido seus seguidores, afinal ele trabalha com isso, e afirmou que aqueles que pararam de lhe seguir foi a procura de lacrar e por achar que ele só faz fofoca.

Confira os stories que Leo postou durante a madrugada.

