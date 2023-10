Leo Dias entrevista Renan Bolsonaro 

Em meio a rumores sobre a sua sexualidade, Renan fala sobre Balneário Camboriú, Michelle Bolsonaro e sua relação com a Operação Nexum.

Amigaaas, estava indo almoçar na Barra quando descobri o assunto do momento, o filho número 04 do ex-presidente da República Jair Bolsonaro, Renan Bolsonaro, concedeu uma entrevista a ninguém menos que meu amigo, o colunista Leo Dias. Ao que tudo indica, a entrevista deve ir ao ar neste domingo (08), às 18 horas, através do canal do youtube do jornalista, o Leo Dias Oficial.

A entrevista, em vídeo, que foi realizada em São Paulo, veio em um momento bem interessante. Renan não só falou sobre tudo, como também se mostrou apreensivo e preocupado antes da entrevista.

Para quem não sabe, Jair Renan Bolsonaro, de 25 anos, é fruto do segundo casamento do ex-presidente com a advogada Ana Cristina Siqueira Valle e está sendo investigado pela Operação Nexum, que investiga denúncias de crimes contra a fé pública, associação criminosa e prejuízo ao erário do Distrito Federal.